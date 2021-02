Prática diária

Todos os dias, às 8 horas da manhã, o espaço VerdeNovo oferece uma aula de ioga on-line para incentivar a prática diária como aliada no combate à ansiedade. As aulas acontecem por meio de lives no perfil do Instagram do espaço (@verdenovoespaco).

Pilates para gestantes

A fisioterapeuta obstétrica e doula Fernanda Cristina oferece aulas particulares de pilates voltadas para gestantes de forma on-line ou presencial. As interessadas podem entrar em contato através do telefone (62) 98262-4186.

Terapias holísticas

O terapeuta holístico Ricardo Toledo oferece uma série de terapias orientais, como shiatsu, kanrenbuí, ventosas e terapia do infravermelho longo. Ele atende também com reiki, florais de bach e sincronização de chakras. Para informações sobre horários, preços e formas de atendimento, entre em contato pelo telefone: (62) 98229-6531.

Câncer e vacinação

No Dia Mundial do Câncer, no próximo dia 4, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA) realiza uma live no canal do YouTube da entidade (@femamaorg), às 17 horas, com o tema “Vacinação COVID-19: como ficam os pacientes com câncer?”. Participam diversos especialistas para esclarecer as principais dúvidas dos pacientes oncológicos.

Técnicas de meditação

A psicóloga Carla Fragomeni, a psicanalista Neiva Fernandes e o instrutor de ioga e meditação Marcus Santos ministram o Programa On-line de Redução do Estresse Baseado em Mindfulness, que está com inscrições abertas através do site wp.mmindfulness.com.br. O curso irá abordar diversas práticas de meditação e as técnicas de cada uma delas.