QUARTA, 25

Alimentação saudável

A Casa Conceito do Plateau d’Or recebe, a partir das 15 horas, a nutricionista Laíz Minas, a natural-chef Carol Diniz e a jornalista Marina Uchôa para um bate-papo sobre dietas restritivas. A conversa deve passar por temas como o consumo exclusivo de saladas e frutas e o perigo dos alimentos processados. Alameda Ricardo Paranhos, nº 1.136, Setor Marista. Informações: 3255-5100.

Setembro Amarelo

O Suicídio Infantojuvenil e o Desalento Existencial na Contemporaneidade são os temas do seminário que será realizado, entre 8 e 17 horas, no Ministério Público de Goiás. Na ocasião, psiquiatras, psicólogos e promotores destacam a importância de se falar abertamente sobre o suicídio. O evento tem entrada franca e as inscrições podem ser feitas no site do MP. Rua 23, esquina com Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás.

QUINTA, 26

Inteligência Emocional

A maneira como cada indivíduo lida com as próprias emoções é o tema da palestra ministrada pelo monge indiano Dada Haripranananda no Humani Espaço Integrado, a partir das 19 horas. Na ocasião, ele abordará o conceito e a origem da emoção e analisará como o ser humano pode adquirir autonomia emocional sob o aspecto da biopsicologia. A participação é gratuita, mas a casa pede doações voluntárias. Rua J-10, n° 100, Setor Jáo. Informações: 3941-2461.

SÁBADO, 28

Filosofia aplicada

A Nova Acrópole Goiânia, unidade Universitário, promove, às 18 horas, aula sobre As Sete Dimensões do Ser Humano. A ideia é fazer o aluno compreender de forma prática a contribuição da filosofia para o autoconhecimento. O curso tem entrada franca e as inscrições podem ser feitas na sede da entidade. Rua 241, Qd. 89, Lt. 18, Setor Universitário. Informações: 3218-5138.

Ioga e meditação

O Humani Espaço Integrado promove, das 8 às 12 horas, no Bosque dos Buritis, uma vivência de ioga comandada por Dada Haripranananda, monge indiano que viaja o mundo ministrando cursos e palestras sobre meditação, alimentação e sistemas energéticos. No evento, que mistura prática e teoria, Dada vai falar, entre outras coisas, sobre as camadas da mente, a energia kundalini e os diferentes tipos de ioga. A participação custa R$ 150. Av. Assis Chateaubriand, Setor Oeste. Informações: 3941-2461.

SEGUNDA, 30

Prevenção do suicídio

A jornalista goiana Cleisa Garcia ministra, a partir das 19 horas, no Teatro Goiânia, a palestra SOBREviver, que vai tratar de assuntos relacionados à saúde mental. A iniciativa faz parte da campanha Setembro Amarelo, promovida durante todo o mês com objetivo de chamar a atenção para o aumento do número de casos de suicídio entre a população brasileira. O evento é gratuito. Rua 23, esquina com Av. Tocantins, Centro. Informações: 3201-4684.

Força feminina

De segunda-feira até 9 de outubro, a UniPaz realiza, em horários variados, práticas de meditação guiada. As ações integram o Festival da Mãe Divina, que conta ainda com práticas de ioga e momentos para pensamento, conexão e autoconhecimento. Hoje, a prática tem início às 20 horas. A programação completa está disponível nas redes sociais da entidade. Qualquer um pode participar mediante a doação de 2 quilos de alimento não perecível. Rua 118, nº 179, Setor Sul. Informações: 3941-5556.