Ginecologia orgânica

Conectar a natureza ao corpo, fertilidade, TPM e cultivo de ervas medicinais são alguns dos temas discutidos pela aprendiz de raizeira Thaís Memo (foto). Por meio do seu perfil no Instagram (@thaismemo), a goiana moradora da Chapada dos Veadeiros promove consultas, lives e dicas sobre ginecologia orgânica, hábitos saudáveis, saúde genital, corpo e mente. A profissional também traz depoimentos de outras mulheres que passaram por processos naturais.

Lua cheia

A lua cheia da semana tem sido prato cheio para astrólogos e estudiosos dos astros. No espaço O Arcano (@o.arcano), a astróloga e instrutora de ioga Antonella Barreto faz vídeos no IGTV sobre o acontecimento astrológico e como os planetas e estrelas influenciam a vida das pessoas. No perfil virtual também é possível acompanhar dicas de terapias holísticas, aulas de formação em astrologia e tarot e de ioga e tai chi chuan.

Funcional

O professor de educação física Jarriê Carlos (foto) leva suas aulas com treinos funcionais, de hipertrofia e emagrecimento para versões on-line, com vídeos curtos em parques e praças de Goiânia. Por meio do Instagram (@jarriepersonal), o treinador dá dicas, promove bate-papos e aulas virtuais sobre alongamento, desafios do corpo e alimentação. Em seu último vídeo postado, ele propõe o desafio da prancha, que trabalha os músculos do coração e a força da lombar.

Cristais terapêuticos

Criada pela terapeuta holística Victoria Acerbi, a Luzinda é um ponto de encontro para o autoconhecimento, com a reunião de diversos conteúdos sobre cristais e outras abordagens, com textos breves e informativos, dicas e lives. O espaço virtual no Instagram (@sintaluzinda) disponibiliza uma grande variedade de minerais para o uso terapêutico, como cristais de diferentes formatos para ambientes e peças exclusivas, criadas especificamente para cada cliente. Também oferece atendimento de diversas terapias, como o thetahealing.

Nutrição

Mitos sobre a creatina, os riscos e desafios da hipertrofia, as verdades sobre os suplementos para musculação. O nutricionista e professor de educação física Bruno Fischer, doutor pela Universidade de Brasília (UnB), desenvolve nas redes sociais um panorama sobre nutrição, definição muscular e treinos. Diversos ensinamentos são postados diariamente nas páginas, com temas propostos por alunos ou pelos próprios seguidores virtuais.