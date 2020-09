Ioga na cam

A instrutora de ioga Isabela Dias (foto) está com aulas abertas às segundas e quartas-feiras, às 7 horas, e às terças e quintas-feiras, às 19h30. O treino dura em torno de 1h15 e une práticas e atividades de corpo, respiração e meditação. A professora apresenta as aulas por aplicativos, como Zoom e Skype. Valor: R$ 120 (duas vezes por semana). Informações: 98441-6291.

Exercícios e malhação

O personal trainer Danilo Gentile e o ator Bernardo Velasco promovem o projeto de lives no Instagram QuarenTrainer. Sempre às 12 horas e às 17h50, eles trazem treinos específicos para malhação participativa com o público. A proposta é gratuita e mantém a periodicidade de segunda a sexta-feira, com uma hora de treino intenso. Informações: @quarentrainerdb.

Equilíbrio

Por meio de alongamentos, exercícios de respiração e de massagem, o massagista Ariel Sodré faz atendimento holístico que leva o paciente à autopercepção, autoenergização e ao relaxamento. A prática localiza os principais pontos de tensão, além de buscar conhecer causas e trabalhá-la. O horário deve ser combinado por telefone. Valor: R$ 85. Informações: 98133-0767.

Roda da vida

Com videochamadas em aplicativos como WhatsApp, a arteterapeuta Victoria Acerbi (foto) faz um atendimento integrado com técnicas voltadas para o despertar da consciência, juntamente com uma abordagem do mapa astral astrológico. A prática possibilita o autoconhecimento de padrões repetitivos e traz uma reflexão acerca das potencialidades e limitações de cada indivíduo. O horário deve ser combinado por telefone. Valor: R$ 80. Informações: 98296-5555.

Dança e movimento

O grupo Ateliê do Gesto promove nesta quinta-feira um ensaio aberto que visa abrir um diálogo entre a produção e a pesquisa da companhia, criando uma ponte entre dança, bem-estar, potencialidades e poéticas. Durante a live, o corpo cênico promove um ensaio dos processos de criação e manutenção das atividades artísticas. Para participar, basta realizar um breve cadastro já disponível no Instagram @ateliedogesto. O projeto tem apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

Filosofia à maneira clássica

A importância de se discutir filosofia à maneira clássica e o resgate dos ensinamentos dos grandes filósofos para a vida prática é a temática do curso on-line da Nova Acrópole que acontece nesta quinta-feira. A palestra ocorre na plataforma Zoom e destaca obras de grandes pensadores da filosofia, como A República e As Leis, de Platão. É necessário realizar uma pré-inscrição no site www.acropolebrasil.com.br.