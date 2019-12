QUARTA-FEIRA

Emoções

O Debora Giovanella – Instituto de Medicina Oriental promove, às 19 horas, a palestra A Influência das Emoções nas Doenças, no auditório da Faculdade de Enfermagem da UFG. A palestrante será a acupunturista Debora Giovanella. A palestra vai abordar quais emoções estão diretamente ligadas a órgãos como coração, pulmão e rins e a melhor forma de prevenir doenças. A entrada é franca. Informações: 99856-5506.

QUINTA-FEIRA

Kombucha

A Verdenovo promove curso de Kombucha e Conservas de Vegetais, das 19 às 22 horas. O objetivo é ensinar as técnicas da produção da bebida probiótica, além da maneira correta do preparo de fermentados e conservas naturais. A inscrição custa R$ 150. Rua T-15, nº 563, Setor Bueno. Informações: 3624-2258.

SÁBADO

TOD

O Espaço NeuroPsi, em conjunto com o Espaço Lotus, promove o minicurso Transtorno Opositor Desafiador (TOD), das 14 às 18 horas. Serão abordados aspectos como definições e classificação, prevalência e comorbidades, além do manejo clínico na abordagem cognitiva comportamental. Voltado para estudantes e profissionais de psicologia, o curso tem inscrições entre R$ 70 e R$ 100 e será ministrado no auditório do Condomínio Inove Intelligent Place. Av. T-9, nº 2.310, Jardim América. Informações: 99441-7370.

Aulão do Bem

Com objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e uma vida saudável, o Grupo InPulse realiza um Aulão do Bem, a partir das 8 horas. A programação conta com aula de defesa pessoal com o lutador de MMA Flávio Carvalho, aula de ritmos com a professora Lorena Borges e convidados, além de palestras, serviços de fisioterapia, nutrição e coach, degustação de suplementos, animação com DJs e café da manhã energizante. O ingresso é a doação de um brinquedo ou 2 kg de alimento não perecível. Alameda Ricardo Paranhos, nº 1.020, Setor Marista. Informações: 98317-7977.