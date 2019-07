Em busca do equilíbrio

O Teatro Sesc Centro será palco, a partir das 19 horas, da palestra Inteligência Emocional, organizada pela Time Shield Consultoria Digital. Na ocasião, coaches convidados vão discutir a influência do autoconhecimento na tomada de decisões e na organização dos relacionamentos interpessoais. Para participar do evento, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Chi kung e tai chi chuan

A aula inaugural do Espaço Cor vai celebrar a China na forma do Chi Kung (disciplina da medicina tradicional chinesa) e do tai chi chuan (arte marcial também conhecida como uma forma de meditação em movimento). As práticas ocorrem a partir das 19h30 e a participação é gratuita. Não é preciso nenhum conhecimento prévio. Rua 105-D, nº 24, Setor Sul. Mais informações: 98519-7606.

Sagrado feminino

O espaço Alma em Movimento promove, entre 14 e 20 horas, um debate sobre sexualidade feminina, que aborda, entre diversos subtemas, amor, relacionamentos, expressão e essência. Na programação do evento, batizado Mulheres e Lobas, um bate-papo com a terapeuta Paloma Conte, que fala sobre a reconexão com o sagrado feminino. O valor do ingresso é de R$ 296. Rua 93, nº 175, Setor Sul. Mais informações: 98186-5002.

Configurações energéticas

O Espaço Terapêutico Borboleta Azul promove, a partir das 8h30, um curso sobre as técnicas de radiestesia e radiônica. A intenção é falar da influência que a energia do lugar exerce sobre a pessoa, e vice-versa. Assim como ensinar os participantes sobre como lidar com essas forças, de forma potente e consciente. A inscrição custa R$ 350 e pode ser feita pelo site