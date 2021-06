Magazine “Acho importante me reconhecer em um grupo”, diz personagem do especial 'Falas de Orgulho' Mariana é uma das personagens do programa que será exibido dia 28, Dia Internacional do Orgulho LGBT, logo após a novela Império

Aos 26 anos, Mariana Ferreira entrou na igreja de véu e grinalda. Casou-se com o segundo namorado que teve na vida e realizou o “sonho de princesa” que permeia a mente de muitas jovens. “Naquela época, não achava que me relacionar com uma mulher seria uma opção. O que a gente aprende desde cedo é justamente o oposto. E eu fiz tudo bem ‘certinho’”, explica a médica de...