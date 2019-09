Magazine Acervo da arquiteta Belmira Finageiv é doado ao Iphan Goiás Aberto para consulta pública, acervo de mais de 400 exemplares com coleções, livros técnicos, almanaques e títulos literários agora fazem parte do Instituto

Coleções, almanaques, livros técnicos e dezenas de títulos literários raros da biblioteca pessoal da arquiteta Belmira Finageiv agora compõem o acervo bibliográfico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). As obras foram doadas pela família da profissional, que morreu em 2011, aos 85 anos, e passam por um processo de higienização para serem d...