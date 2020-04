Magazine Acabou chorare Aos 72 anos, Moraes Moreira, fundador dos Novos Baianos, morreu na manhã de ontem em seu apartamento no Rio de Janeiro

Visionário, original e capaz de embalar multidões como poucos. Na manhã de ontem, foi confirmada a morte do cantor, compositor e violonista baiano Moraes Moreira, fundador dos Novos Baianos, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. A confirmação veio pelo cantor e compositor Paulinho Boca de Cantor, que também integrou o grupo e era um amigo próximo. De acordo com a f...