Magazine Abusando de cores, estampas e tecidos, camisa de manga curta ganha espaço nas passarelas e nas ruas As peças chamam a atenção por conta da diversidade, virando curinga no guarda-roupa de homens e mulheres

Desde que a moda genderless, do inglês sem gênero, invadiu as passarelas, a camisa de manga curta e modelagem reta, muito comum no guarda-roupa masculino, tem conquistado as mulheres. As peças chamam a atenção por conta da diversidade de tecidos e estampas, que transitam entre motivos florais, listras e desenhos geométricos, exaltando o tropical enquanto firma...