Magazine Abram as cortinas! Programação do Ocupa Feteg leva espetáculos em formato virtual e gratuito para o público até dezembro

Com palcos e plateias virtuais, o teatro resiste em Goiás. Como forma de movimentar a cena, valorizar e fortalecer o trabalho dos atores e dos grupos, a Federação de Teatro de Goiás (Feteg) realiza o Ocupa Feteg, ação que apresenta oito espetáculos de diferentes companhias em formato virtual, com programação gratuita que se estende até dezembro. As transmissões oco...