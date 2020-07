Magazine Abraços à distância

Quanto amor cabe em um abraço? É possível abraçar à distância? Quantas dores um abraço é capaz de curar? São com prerrogativas sobre os encontros que o Sarau das Minas Goiás (@saraudasminasgo), em parceria com o Sarau Solidário (@sarausolidario) e o Sarau Negritude Viva (@saraunegritudeviva), promovem neste sábado um palco aberto em formato de live no aplicativo Zoom int...