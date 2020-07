Magazine Abobrinha recheada Sabor e tradição se confundem em uma abobrinha recheada. Confirma uma segestão de modo de preparo.

Ingredientes 4 abobrinhas 1 cebola picada2 dentes de alho amassados 300 g de carne moída 100 g de bacon 2 tomates picados50 g de queijo parmesão raladoCheiro verdeSal e pimenta-do-reino a gosto Modo de Preparo 1) Corte as abobrinhas no meio e retire a polpa 2) Encha uma panela com água e coloque as abobrinhas para amolecer ...