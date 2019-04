Magazine Abertura da exposição “Olhares por Corumbá” No término da mostra, será feito mutirão de fotografias com participação dos moradores da cidade de Corumbá

A Associação de Cultura e Defesa do Patrimônio Histórico de Corumbá de Goiás abre nesta quarta-feira, às 18 horas, no Salão Paroquial da cidade de Corumbá de Goiás, a mostra fotográfica Olhares por Corumbá. A exposição reúne trabalho nove fotógrafos da cidade localizada a cerca de 110 quilômetros de Goiânia (a exemplo do trabalho de Pedro Victor de Oliveira, n...