Abertas inscrições para cursos culturais em instituto

Estão abertas inscrições para cursos de artes do Instituto Hélio e Maria Auxiliadora. Uma das alternativas é curso de teatro profissionalizante. As aulas serão ministradas às segundas-feiras, das 19 às 22hs, ou às quintas-feiras, das 7 às 12 horas. A idade mínima é 10 anos e as aulas se iniciam em 1° de agosto (quinta) e no dia 5 (segunda). Já o curso de dança do ventre ...