Abertas inscrições para audições para os grupos sinfônicos do Basileu França

Estão abertas as inscrições para audições e ingresso nos grupos sinfônicos do Instituto Tecnológico em Artes Basileu França, até a próxima sexta-feira, 31. As inscrições podem ser feitas das 8 às 18 horas, na secretaria acadêmica do Basileu. Os selecionados terão o benefício do Programa Bolsa-Artista. De acordo com o Edital nº 1/2020, divulgado pela Secretaria de Desenv...