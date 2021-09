Magazine ABBA vai lançar primeiro disco em 40 anos e voltará aos palcos de forma digital A banda realizará shows em formato holográfico, em parceria com companhia de efeitos especiais de George Lucas, produtor de Star Wars

A banda sueca ABBA voltará aos palcos em maio de 2022. O grupo musical, porém, se apresentará não em carne e osso, mas por meio de avatares digitais rejuvenescidos que serão acompanhados de uma banda ao vivo com dez integrantes. Ainda em 2021, no dia 5 de novembro, o quarteto lança um novo álbum de estúdio, "Voyage", que será o tema do futuro concerto. Este será o...