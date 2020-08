Magazine A voz infantil das favelas

“Falta uma voz no recreio... Sobra uma cadeira na sala de aula...”, lamenta-se a pequena narradora de Morro dos Ventos (Editora do Brasil), nova incursão – delicada, mas precisa – de Otávio Júnior em sua trajetória de amplos desafios, desde a conscientização antirracista até a defesa da infância, da cultura e da educação nas comunidades, especialmente as cariocas O livro...