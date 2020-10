A quinta-feira, 22, chegou com toda potência (que potência) para fãs do pop brasileiro. A cantora Gloria Groooooove - leia como se estivesse escutando a assinatura sonora da artista - lança o primeiro single do EP Affair, recém saído do forno e apresentado à imprensa na útima quarta-feira (21).

O que esperar?

Reforçado pela cantora, a era R&B - que mistura elementos do rhythm and blues, soul, funk, pop, hip hop e dance - começa hoje com o hit "A Tua Voz", já disponível em todas as plataformas digitais.

A música é uma composição de Gloria ao lado dos Dogs (Pablo Bispo, Sérgio Santos e Ruxell), responsáveis por “Bumbum de Ouro” (112 milhões de views no YouTube) e “Coisa Boa” (46,4 milhões de streams no Spotify e 63 milhões de views no YouTube).

“As cinco faixas representam para mim as cinco fases da paixão, e cada uma foi para um braço da sonoridade do R&B. O EP é mais sobre a relação com a minha própria cabeça e minha persona do que necessariamente um relacionamento. Apesar de as músicas terem cunho romântico, passional, elas têm altos e baixos. Há músicas mais tóxicas, outras mais apaixonadas, mais envolventes, mas tudo isso é uma grande tempestade de sentimentos que acontece de mim para mim”, explica Gloria.

Projeto audiovisual

Todas as faixas ganham em clipes, transformando o EP em um projeto audiovisual completo. Dos cinco, que serão lançados ainda neste ano, Gloria Groove dirigiu um e sua coreógrafa, Flávia Lima, outro vídeo do projeto.

Os outros três foram assinados por João Monteiro, responsável por várias outras produções da cantora, incluindo o clipe de estreia, “Dona”, e o megahit “Bumbum de Ouro”. Para “Affair”, o renomado diretor trouxe uma tecnologia inédita para o mercado de vídeo no Brasil.

Ao lado da stylist Bianca Jahara, Gloria Groove também revolucionou nos looks, que já têm impressionado seus fãs nas redes sociais (mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram, 682,3 mil no Twitter e 198,7 mil no TikTok). Os brilhos e saltos que conquistaram o público dão lugar à moda streetwear, que aproxima a cantora de seu estilo “desmontado”, como Daniel Garcia.

“Eu me lembro de ter ouvido muito a palavra ‘affair’ quando criança e adolescente, pelos veículos de comunicação falando que ‘fulano teve um affair com alguém’, mais do que uma ficada. Essa palavra me atrai muito e está presente em uma das letras desse EP. Não consegui achar uma analogia melhor para um ‘affair’ do que o ‘affair’ que eu tenho com a minha persona artística, o ‘affair’ do Daniel com a Gloria. É muito vívido em mim, realmente existe uma dualidade, um quer tomar mais espaço do que o outro”, explica a cantora.

Números

Com 3,17 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 1,57 milhão de inscritos no YouTube, Gloria Groove é reconhecida como uma das principais artistas da música brasileira atual. Revelada com apenas sete anos de idade no grupo infantil Galera do Balão, passou a se apresentar como drag queen em 2015. No ano seguinte, lançou seu primeiro single, “Dona”. Em 2018, conquistou o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria clipe bombado por “Bumbum de Ouro”.

Gloria Groove também realizou parcerias com IZA, Lexa, Pabllo Vittar, Karol Conka, Preta Gil, Aretuza Lovi e Léo Santana, entre outros artistas. Na TV, participou de programas como “Amor & Sexo”, “Encontro”, “Conversa com Bial”, “Altas Horas” e “Domingão do Faustão” (Globo) e se apresentou no MTV MIAW 2020 interpretando com Manu Gavassi e Lucas Silveira (Fresno) o hit “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim”.