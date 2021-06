Magazine A volta de Roque Santeiro Trinta e cinco anos depois de ir ao ar o último capítulo na Globo, novela entra para o Globoplay

Um dos folhetins mais representativos das tradições e relações sociais do País acaba de estrear no Globoplay, como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia. Trinta e cinco anos após o último capítulo exibido originalmente na TV Globo, Roque Santeiro fica disponível na plataforma.Em uma sátira atemporal à exploração política e comercial da fé...