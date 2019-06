Magazine A volta de Christina Applegate na série da Netflix

A estrela das séries Married with Children e Up all Night, a atriz americana Christina Applegate está de volta à televisão numa nova produção da Netflix, intitulada Disque Amiga para Matar. A série já está disponível na plataforma de streaming e conta também com Linda Cardellini (Bloodline) dividindo o protagonismo da história.Na produção, Applegate vive Jen, uma mulher que aca...