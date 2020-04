Magazine A vila do amor de Rafael

Nos últimos anos de sua vida, Rafael Sanzio percorria cerca de 2 quilômetros, saindo do Vaticano e tomando uma das margens do Rio Tibre, que corta Roma. Ele se dirigia para uma das partes mais antigas da Cidade Eterna, ao histórico e hoje boêmio bairro do Trastevere. Ali, em uma área na beira do rio e não muito longe da miraculosa Basílica di Santa Maria de Trastevere, ...