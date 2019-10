Magazine A vida e carreira da atriz Fernanda Montenegro “Inventei um nome engraçado. Ninguém se chama Fernanda Montenegro. Isso foi uma invenção" disse a atriz

Fernanda Montenegro nasceu em 16 de outubro de 1929, em Campinho, zona norte do Rio de Janeiro, filha de um marceneiro e de uma dona de casa. Seus avós paternos eram portugueses, e os maternos, italianos, que participaram da construção do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Aos 15 anos, inscreveu-se e passou em um concurso para locutores da Rádio Ministério da Educação...