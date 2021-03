Magazine A Vida da Gente: Reencontros e a difícil missão de esconder a verdade As três gerações da família Fonseca voltam para o Brasil e Manuela (Marjorie Estiano), ao recebê-las e entender tudo o que aconteceu, não consegue esconder seu descontentamento com a mãe

É definitivo: Ana (Fernanda Vasconcellos) não vai mais entregar a filha, Julia, para adoção. Preocupada com a situação, mas com mais medo ainda de perder o futuro promissor que vislumbra para a família, Eva (Ana Beatriz Nogueira) decide registrar a neta como sua própria filha. As três gerações da família Fonseca voltam para o Brasil e Manuela (Marjorie Estiano), ao recebê-la...