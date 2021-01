Magazine A vez e a voz da experiência The Voice + estreia em janeiro com transmissão multiplataforma na TV Globo, Multishow e Globoplay

Um novo The Voice chega às tardes de domingo da TV Globo a partir do dia 17 de janeiro de 2021, data prevista para a estreia do The Voice+, reality musical exclusivo para talentos a partir de 60 anos. O público, que já conhece o formato há nove anos com o The Voice Brasil, e há cinco com a versão Kids, terá agora ainda mais motivos para torcer e ainda receberá d...