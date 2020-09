Magazine A TV em nossa terra Nos 70 anos da TV brasileira, o POPULAR mostra hoje as lembranças e os personagens que ajudam a contar a história do mais popular veículo de comunicação do País em Goiás.

Quanto tempo demorou para o público goiano chegar à era da TV, instalada no Brasil em setembro de 1950? Cerca de uma década, segundo o livro Imprensa Goiana – Depoimentos para a História, publicação da Associação Goiana de Imprensa. A primeira emissora a ser implantada no Estado foi a TV Rádio Clube, em 1961. O canal fazia parte do império dos Diários Associado...