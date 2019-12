Magazine A turnê 'Love On Tour' de Harry Styles passará pelo Brasil em 2020 A convidada especial na turnê de Harry na América do Sul será a cantora de reggae Koffee

O inglês Harry Styles vai passar pelo Brasil em 2020, com a turnê 'Love On Tour', com canções do álbum 'Fine Line', previsto para sair este mês. A apresentação em São Paulo é no dia 7 de outubro, no Allianz Parque. O show do Rio de Janeiro é em 9 de outubro, na Jeunesse Arena. Em São Paulo, os ingressos custam de R$ 328 a R$ 668. No Rio, os valores vão de R$ 198...