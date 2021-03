Objetificar as mulheres e seus corpos tem sido um tema muito debatido nos desenhos animados, HQs, mangás e outras obras de ficção do gênero. O novo Space Jam, com os personagens do Looney Tunes nas quadras de basquete, também levantou controvérsia a respeito, não exatamente quanto a uma mulher, mas a uma coelha. Na primeira produção da franquia, de 1996, a personagem Lola Bunny aparecia muito sexualizada, com um shortinho mínimo e muitas curvas, o que não acontece na versão que estreia em junho.

Dessa vez, a coelhinha que faz par com Pernalonga aparece com um uniforme menos sensual, mais próximo das roupas que qualquer jogadora de basquete usaria. O diretor do filme, Malcom D. Lee, declarou que o novo design da personagem deve-se a uma tentativa de buscar mais autenticidade a figuras femininas que não mais se destacam por seus corpos e sim por “serem fortes e capazes”. Isso provocou certa chiadeira na internet, com reclamações de quem queria a coelhinha como uma espécie de sex symbol.

Projetar em animações atributos que estereotipam as mulheres é algo um tanto comum nos desenhos, mas isso vem mudando. Um exemplo foi o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que também promovia o encontro entre animações e pessoas reais nas cenas. Com produção de Steven Spielberg, o trabalho aglutinou figuras icônicas de vários estúdios, como Pernalonga e Mickey Mouse, Dumbo e Patolino, mas quem chamou a atenção foi a femme fatale Jessica Rabbit, inspirada nas musas Rita Hayworth e Veronika Lake.

O grande decote, os lábios grossos, as pernas de fora, a voz rouca e sensual fizeram daquela personagem um ícone para lá de fetichizado, mas no final dos anos 1980, era comum que os gibis investissem em heroínas que habitavam a fantasia de muitos leitores. Vampirella colocava suas presas de fora a bordo de um colã que mal cobria suas partes íntimas. No primeiro filme de Batman, de Tim Burton, Michelle Pfeiffer criou rebuliço com sua sensualíssima Mulher-Gato, transferindo para a tela a sedução das HQs.

As histórias em quadrinhos sempre usaram esse artifício para conquistar a preferência de marmanjos, mas quase nunca tiraram as mulheres torneadas e seminuas, com seus uniformes coladíssimos, de tramas paralelas, ocupando posições coadjuvantes em universos dominados pelos heróis homens. Criações como Supergirl ou Batwoman serviram mais como escadas para as verdadeiras aventuras, vividas pelo Homem de Aço ou pelo Cavaleiro das Trevas. Isso tem se alterado, com produções de séries e filmes das heroínas.

O caso mais emblemático é o da Mulher-Maravilha. O criador da personagem foi o psicólogo William Marston, um notório entusiasta da prática de bondage, fantasia sexual baseada na dominação, por amarrações e imobilização, do parceiro. Seus sonhos eróticos foram projetados, assim, na heroína, que tem muitos poderes e nasce em uma sociedade de guerreiras, o que denota o poder feminino, mas que muitas vezes se vê em apuros, presa em alguma situação específica. Uma forma de dominação do poder da super-heroína.

Essa é uma discussão que vem desde as primeiras histórias da Mulher-Maravilha, nos anos 1940, também imaginada com pouca roupa, trajando um bustiê “tomara que caia” (outra expressão tida como machista atualmente) e um biquíni com as estrelas da bandeira dos EUA. Ainda que tenha esse teor fetichista, para Noah Berlatsky, autor do livro Mulher-Maravilha: Bondage e Feminismo nos Quadrinhos, a heroína simboliza algo que supera essa objetificação, tornando-se, de fato, um símbolo de inovação e vanguarda.

Tal leitura pode ser vista nos filmes da DC Comics estrelados pela atriz Gal Gadot, em que a Mulher-Maravilha está a anos-luz de qualquer tipo de submissão. Uma evolução da personagem que deixou suas origens para trás, o que não soterra outras referências que agora passam por novas avaliações. Uma delas é um ícone erótico dos anos 1950. Bettie Page foi uma modelo norte-americana que, com seu visual pin-up, enlouqueceu um vasto público com suas aventuras sadomasoquistas com carinha de inocente.

Essa figura perpetuou-se no imaginário, mas a um preço pessoal alto para a atriz, como revela o filme Bettie Page, de 2005. Nele, são descritas as humilhações e as situações terríveis pelas quais ela passava nos ensaios fotográficos que a tornaram famosa, mas que também a fizeram muito perseguida pelos moralistas da época. A sex symbol inspirou gerações de desenhistas e roteiristas, como no filme Rocketeer, de 1991, em que a principal personagem feminina do primeiro longa de super-heróis da Disney é uma versão de Bettie.

A figura de Bettie Page ingressa numa discussão que está mais madura atualmente e com efeitos práticos no entretenimento de grandes públicos. A Marvel, por exemplo, enfatizou a tentativa de deixar o sexismo que costuma dominar os universos dos heróis ao apostar alto, por exemplo, em produções como Capitã Marvel. Em Pantera Negra, as guerreiras também ganham grande destaque. E nada de trajes sumários e comportamentos lascivos. Não se fazem mais super-heroínas como antigamente. Ainda bem!