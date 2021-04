Em 2015, um filme da cineasta Anna Muylaert trouxe uma série de discussões sobre o papel que as empregadas domésticas costumam exercer em casas de classe média alta. A protagonista, vivida por Regina Casé em uma interpretação elogiada e premiada, trabalha na casa de uma família, que tem um filho. Ela cuida do garoto por muitos anos, até vê-lo crescer, mas sempre com o sonho de trazer para morar consigo a filha que precisou deixar no Nordeste, com a avó, quando veio para São Paulo para buscar uma vida melhor.

Essa menina cresce e vai fazer vestibular. É a hora do reencontro de mãe e filha, mas na casa dos patrões. A moça, vivida por Camila Márdila, começa a contestar a lógica de convivência entre os donos da casa e seus empregados, trazendo um debate sobre até que ponto vai a frase tantas vezes repetida nessas situações: “Ela é praticamente da família”. É da família, mas não pode fazer as refeições com todos da casa. É da família, mas não podem se divertir juntos. É da família, mas a empregada nunca entrou na piscina no quintal.

Esse debate incendiou a recepção que o filme teve, uma vez que ele escancara a hipocrisia que vigora, desde sempre, e que tenta amenizar as separações de classe apenas no discurso e não nos atos cotidianos. As novas gerações, mais conscientes de seus direitos e mais informadas sobre temas tantas vezes soterrados, já não aceitam tais situações como naturais e passam a enxergar o tamanho das desigualdades em que elas e suas famílias estão mergulhadas historicamente. Há uma fissura em um acordo injusto e discriminatório.

Essa é uma fratura exposta que há muito tempo sangra. Quando a atriz Hattie McDaniel tornou-se a primeira negra a ganhar um Oscar de atriz coadjuvante por seu trabalho no clássico E o Vento Levou..., quando fez o papel de uma empregada ainda nos Estados Unidos escravocrata, ela não pôde participar de alguns eventos ligados à premiação porque não era permitido o ingresso de pessoas pretas. Para participar da noite de entrega do Oscar, ela precisou de uma autorização especial para estar no teatro junto com os brancos.

No filme Histórias Cruzadas, baseado no livro A Resposta, de Kathryn Stockett, as principais personagens são empregadas domésticas negras que trabalham para casais brancos, dentro de um contexto de segregação racial. Os conflitos que essa relação estranha causa são registrados por uma jovem que não se conforma em ver aquela situação de maneira passiva. Isso faz com que a porta do inferno seja aberta, de onde saem todos os demônios ligados ao racismo, projetados no tratamento dado às empregadas.