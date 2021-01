Magazine A produção do cabacinha

A produtora e empreendedora Elaneida Celestina de Souza Rezende explica um pouco do processo de produção do queijo cabacinha. Com o leite in natura, acrescenta-se o coalho. “Usa uma isca do dia anterior e deixa ele coagular”, orienta. Depois de coagulado, a massa é cortada e colocada para escorrer. Essa massa vai para a panela ser cozida a 35 a 40 graus, até ficar be...