Aproveitar o festejo junino, mesmo dentro do carro, é a alternativa encontrada pela Paróquia Nossa Senhora de Assunção, na Vila Itatiaia, em Goiânia, para manter a tradição do arraial realizado há mais de duas décadas no local. Sob batuta do padre Marcos Rogério de Oliveira, toda a igreja será colorida por papel crepom e bandeirolas coloridas para receber os fiéis no dia 20, a partir das 17 horas. Um serviço de comidinhas típicas também será disponibilizado, sob pré-encomenda no site do templo, com direito a barraquinhas temáticas e música ao vivo. Toda a arrecadação será doada para instituições sociais da comunidade.

“Estamos trabalhando para que tudo seja realizado de forma segura e organizada. Também vamos pedir aos fiéis que se vistam a caráter para vir na paróquia pegar as comidas. Tudo para entrar no clima. Não podemos deixar de celebrar”, explica o padre Marcos. De acordo com o sacerdote, a tradição da festa junina é um denominador comum na cultura de Goiás e que precisa ser preservada, mesmo em tempos difíceis. “Muito além e fé e devoção, a festa junina é cultura e expressa a tradição passada de pai para filho. Preservar os hábitos é manter a fé para dias melhores”, destaca.