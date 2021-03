Não há gêneros de histórias em quadrinhos que estejam sob um bombardeio maior na atualidade do que os mangás e animes orientais. Se obras sexistas com as heroínas da DC e Marvel já produzem certas reações indignadas, o que dizer de trabalhos que erotizam adolescentes e às vezes até crianças? Essa é uma tradição há muito debatida em países como o Japão, onde seus defensores argumentam tratar-se de um traço cultural. Mas a pressão para encarar essa questão com menos leniência só tem aumentado.

Tudo é mais delicado porque alguns dos conteúdos publicados nessas revistinhas, que fazem sucesso com públicos de diferentes gerações, são bastante explícitos, com cenas que vão de violências sexuais à fetichização de estudantes secundaristas, com ênfase em saias curtas, meias e lingeries. Também há obras que exploram fetiches, como bondage, sadomasoquismo e podolatria. A Organização das Nações Unidas chegou a pedir a proibição de alguns desses mangás como parte de sua luta contra a pedofilia.

Esse debate extrapola para produtos audiovisuais, já que há diversas séries baseadas nos mangás, seja na TV ou em jogos. Em 2019, por exemplo, a série Sword art Online teve um de seus episódios envolvido numa discussão sobre possíveis apologias a crimes sexuais. Em uma das cenas, o vilão da história comete um estupro. Não é um caso isolado. A lista de animes que são liberados no Japão, mas não podem ser publicados ou apresentados em forma de séries no exterior é desconfortavelmente extensa, o que tem inflamado o debate.

Um dos mais polêmicos é Viewfinder, de Yamane Ayano, a história de um fotógrafo em relação abusiva com um mafioso. O romance começa com o rapaz sendo sequestrado pelo bandido e, ao ser mantido refém, é obrigado a realizar as fantasias sexuais do bandido, incluindo cenas explícitas de estupro com cores sadomasoquistas. A questão é que, no decorrer da narrativa, o rapaz torna-se uma espécie de objeto de desejo de mais de um abusador. Um deles, porém, tem sua figura romantizada, virando uma espécie de príncipe.

Esse é um exemplo do chamado mangá yaoi, que traz enredos com temática homoafetiva, mas muitos deles contêm elementos de violência e relações abusivas. As meninas estão no centro dos principais debates. Uma produção como Sakura Cards Captors, ainda que não apresente conteúdo sexual explícito, mostra um romance entre um jovem adulto e uma adolescente de tenra idade. Nessa categoria estão as obras loli-con, comics com lolitas, numa alusão à obra canônica de Vladimir Nabokov que tem uma menina sexualizada.

É comum ver nas capas dessas revistas meninas com saias curtas, com expressões de segundas intenções ou mesmo, em alguns casos, com crianças praticamente nuas. E estúdios de grande porte no Japão investem em animações com esse teor, como Kobayashi-san Chi No Maid Dragon, da Kyoto Animation, em que garotas estão sempre em situações que denotam alguma intimidade. Todos esses exemplos têm público fiel e inimigos ferrenhos. Resta saber quem ganhará essa queda de braço.