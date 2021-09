Magazine “A Pia marcou muito a minha carreira”, diz Guilhermina Guinle A atriz está no ar na reprise de Verdades Secretas, que vai ao ar às 23 horas na Rede Globo

Com mais de 20 anos de carreira, Guilhermina Guinle conta que interpretar a sofisticada Pia, em Verdades Secretas, foi muito diferente de todos os trabalhos que realizou anteriormente. Entre os motivos, ter sido o seu primeiro papel depois da maternidade. “Na primeira reunião da novela, quando conversei com o Maurinho (Mauro Mendonça Filho), ele me falou: ‘Eu adoro tr...