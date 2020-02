Magazine A pedido do POPULAR, nutricionista monta uma sugestão de cardápio semanal para a hora do recreio Planejamento é tudo e, sempre que possível, envolva os baixinhos nas preparações

Segunda-feiraSanduíche integral com patê de frango + uva + suco natural de maracujá Terça-feiraPão de queijo + melancia picada + iogurte natural batido com morango e mel Quarta-feiraTapioca com ovo mexido + mamão picado + suco de acerola Quinta-feiraPão de batata com queijo branco + tomatinhos cereja + suco integral de uva ...