Magazine A partir do dia 29, Ti Ti Ti divide faixa de Vale a Pena Ver de Novo com a final de Laços de Família

Uma trama ágil e irreverente, temperada por elementos do folhetim que nunca saem de moda, como romance, intrigas, suspense e muito humor. Por essas e outras qualidades, Ti Ti Ti, novela de Maria Adelaide Amaral e direção de núcleo do saudoso Jorge Fernando, há tempos é pedida pelo público para ser reexibida na TV Globo. A partir do dia 29, no Vale a Pena Ver d...