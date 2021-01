Magazine “A pandemia nos colocou frente à impotência”, analisa psicanalista

Psicanalista e docente na PUC Goiás e na Universidade Federal de Goiás (UFG), a doutora Elizabeth Cristina Landi afirma que a pandemia da Covid-19 revelou o sentimento de impossibilidade de saber e controlar as variáveis da vida. De acordo com a especialista, a ansiedade se intensifica em tempos pandêmicos por privar as pessoas parcialmente de controlar o futuro próximo. C...