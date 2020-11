Magazine “A novela fala de tudo de uma forma muito real”, defende atriz de 'Malhação; Viva a Diferença' Talita Younan comemora boa repercussão da volta da história de sua personagem que ajudou a tocar no assunto do assédio

A vida de K1 (Talita Younan) não anda nada fácil em Malhação: Viva a Diferença. Ela demorou a denunciar os abusos que sofria do padrasto, pois morria de medo de contar para a mãe, Kátia (Dig Dutra), e ser recriminada pela forma que se comportava. Contudo, graças à conversa com a diretora do Colégio Cora Coralina, percebeu que jamais deveria se sentir culpada. Entretanto...