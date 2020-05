Arrastar os móveis e transformar a sala em uma pista de dança é o convite do DJ Alok para a noite de hoje. O goiano comanda a segunda edição da live Em Casa, transmitida simultaneamente pela TV Globo, Multishow, Globoplay e YouTube. Em tempos de isolamento social, a proposta é de que todo mundo desfrute de uma noitada sem sair de casa. O o início do show on-line será exibido a partir das 22h30, após Fina Estampa.

“Estou me preparando bastante para essa live. Será para todas as faixas etárias, para todo mundo poder curtir em casa com os seus familiares. Também vai ser muito legal todos poderem curtir cada um na sua pista, uma festa diferente, uma experiência nova”, conta Alok, em entrevista ao POPULAR. Apesar de ter eventos paralisados e cancelados por conta da pandemia do novo coronavírus, aos 28 anos o DJ está em uma ótima fase na carreira: durante a live de hoje ele estreia um remix em parceria com ninguém menos que a lendária The Rolling Stones.

Foi o próprio Mick Jagger quem convidou o goiano para fazer uma mixagem da nova música da banda, Living in Ghost Town, disponível nas plataformas de streaming. Inspirada no período de quarentena, é o primeiro lançamento dos Stones em oito anos. “Mick Jagger me convidou pra fazer esse remix e eu fiquei super honrado com o convite”, diz.

Na live de hoje, Alok quer mostrar seu trabalho para os pais que ainda não o conhecem e que poderão ver juntos com os filhos. Para a transmissão, ele cumprirá todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. “A equipe será super reduzida e vamos usar a tecnologia para resolver muita coisa sem a necessidade de pessoas executando e operando presencialmente”, explica.

Enquanto aguarda o retorno das atividades culturais e da noite, em um setor de entretenimento que ainda precisará manter a quarentena por um tempo indeterminado, Alok tem buscado alternativas. Em quarentena em sua residência em São Paulo, onde mora com a mulher Romana Novais e o filho, Ravi, de pouco mais de três meses, o DJ tem aproveitado o período para fazer música e focar as produções em andamento.

“Preciso terminar vários projetos que estavam parados devido à demanda de shows. Tenho aproveitado muito minha família também”, conta. Nas redes sociais, Alok posta sua rotina diária como pai de primeira viagem. Sobrou até para o filho: o DJ mixou a batida do choro do próprio bebê, e outro de um computador imitando os sons. O resultado impressiona. Mas e o pequeno Ravi, vai dar um tchauzinho na live de hoje? “Ele vai estar lá, só não sei se acordado ou dormindo (risos)”, brinca.

Goianidade

Filho do casal de DJs Swarup e Ekanta, nomes responsáveis por criar um movimento de psy trance e de raves no Centro-Oeste, Alok não vive em Goiás, mas afirma que tem uma afeição pela capital goiana. “Goiânia é um lugar muito especial na minha vida e na minha trajetória, além de ter muitas pessoas especiais do meu convívio que moram aí. Atualmente, moro em São Paulo, mas sempre que tenho oportunidades mato a saudade”, diz.

Família musicada, Alok ainda mantém parceria com o irmão gêmeo, o também DJ e produtor musical Bhaskar. Os dois têm diversas mixagens assinadas juntos, mas cada um focado em um perfil de discotecagem muito específico. Recentemente, a canção Infinity, feat de Bhaskar e do duo Dubdogz, por exemplo, entrou na maior playlist de música eletrônica do mundo, disponível nas plataformas digitais. Já Alok, fã confesso dos produtores musicais Diplo e Skrillex, e de bandas como Daft Punk, Prodigy e Gorillaz, tem em sua vertente o house e o brazilian bass.