Magazine A Noite Amarela: filme brasileiro do gênero terror chega aos cinemas O filme narra a história de um grupo de sete adolescentes que viajam para uma pequena ilha na costa do Nordeste brasileiro para celebrar o fim do último ano escolar e coisas ruins começam a acontecer

É terror, mas com pouco sangue. Com roteiro escrito em parceria com Jhésus Tribuzi, o diretor paraibano Ramon Porto Mota estreia nesta quinta-feira (10) o seu segundo longa-metragem, A Noite Amarela. Ambientado na Paraíba, o filme narra a história de um grupo de sete adolescentes que viajam para uma pequena ilha na costa do Nordeste brasileiro para celebrar o fim do últi...