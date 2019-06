Magazine “A MPB perdeu muito espaço” defende Vanessa da Mata Ao POPULAR, a artista falou sobre o novo disco, o trabalho como produtora e de como a MPB pode reconquistar o espaço perdido para o sertanejo e o funk

Com parentes vivendo em Goiânia, a cantora Vanessa da Mata brinca que suas visitas à capital são sempre motivo de uma pamonha a mais. “É uma delícia voltar à cidade que tem público exigente, mas onde tenho sempre gratas surpresas”, disse em entrevista ao POPULAR. Vanessa é a atração hoje, às 20h30, do projeto Música do Câmpus, da UFG. A cantora mato-grossense vai apresentar o sh...