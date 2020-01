Magazine A mesa do devoto de Reis

Os momentos de confraternização das Folias de Reis são sempre acompanhados de mesa farta, com almoços e jantares generosos. Dona Domingas Monteiro, da Folia Estrela do Oriente, por exemplo, costuma abrir sua casa para até 400 pessoas, que vêm para o final das celebrações. Entre tantos pratos típicos, ela destaca almôndegas de carne, temperadas com coentro e cheiro verde...