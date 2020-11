Magazine A memória que ecoa : Cidade de Goiás se mantém no patrimônio do Brasil Central Tombada em 2001 com o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, a cidade percorre um 2020 com discrição na memória material e imaterial do Brasil Central

Os primeiros casos confirmados de Covid-19 na cidade de Goiás foram registrados em junho, três meses depois da pandemia eclodir no Estado. As tentativas de postergar a chegada do vírus no município vieram de muitas frentes: museus e centros culturais foram fechados para visitação, barreiras impossibilitaram a entrada de turistas e eventos importantes acabaram...