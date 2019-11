Magazine A melancia e o segredo da Magali Além de saborosa e refrescante, fruta contém alto teor nutritivo e é uma fruta rica em vitaminas e antioxidantes

Quem corre com a comerciante Suédina Gouveia, de 50 anos, tem um motivo a mais para apressar o passo. O risco de ficar sem o pedaço de melancia normalmente oferecido aos atletas após as provas é grande para quem cruza a linha de chegada depois dela. “Meus colegas me chamam de Magali”, conta. A referência à garotinha gulosa criada por Mauricio de Sousa, pai da Turma ...