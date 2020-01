Magazine “A música ficou descartável”

Na estante do DJ Glauco Brandão um tesouro guardado há décadas ainda faz a cabeça – e ouvidos – dos amantes da música analógica. São mais de 3 mil LPs de gêneros e formatos distintos que o profissional escolhe a dedo quando sai para discotecagens na noite de Goiânia. “Nos últimos três anos tenho tocado mais em vinil do que no CD e MP3. Acredito que isso se deve pela ...