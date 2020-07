Magazine A música como um afago Suíte April 2020, do pianista de jazz Brad Mehldau, já está disponível nas plataformas de streaming

A música nos oferece às vezes uma “dolorosa beleza”, escreveu 20 anos atrás o pianista de jazz Brad Mehldau, então com 28 anos, num ensaio sobre o Adagio do Quinteto de Clarinete e Cordas em Si Menor Opus 115, de Brahms. “É uma dor adocicada que te atinge no estômago, como o primeiro gole de um bom malte assim que chega em casa numa fria noite de novembro. Você...