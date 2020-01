Magazine 'A música brasileira está globalizada', afirma Tomás Bertoni Ao POPULAR, guitarrista da Scalene falou sobre o novo álbum da banda, que será lançado neste sábado (25)

Pessoal e íntimo, o encontro da Scalene com sons brasileiros já é algo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. A união é efetivada agora em Respiro, já disponível no streaming. O disco, que será lançado neste sábado (25) em Goiânia, durante show no Centro Cultural Martim Cererê, une rock, que consolidou a banda como um dos grupos roqueiros mais efervescentes do Pa...