Magazine A mãe de todas as mães

Não deixa de ser singular (e muito triste) o fato de Paulo Gustavo, gay, pai de família e amado no Brasil, morrer às vésperas do Dia das Mães. Sua personagem mais famosa, dona Hermínia, protagonista do filme mais visto da história do cinema brasileiro, foi inspirada na mãe do ator, Déa Lúcia. Mas ela tem também um quê de milhares de mães brasileiras e isso talvez explique...