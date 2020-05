O dia 4 de abril não seguiu como o planejado, mas o aniversário de 10 anos de Amelie Monteiro Dahás cumpriu a missão de ser divertido e marcante. “A gente tem um combinado: em um ano, a gente faz uma festinha e no outro a gente viaja. Este ano, era a vez de viajar”, explica Renata Monteiro, mãe de Amelie. Com o momento atual, o combinado teve de ser adiado. “Comecei a pensar em outras formas de comemorar, sabendo que seríamos só eu, ela e meu namorado em casa, já que nós três moramos juntos”, aponta.

Em momentos de isolamento social, os encontros on-line são a alternativa para aproximar as pessoas. Renata, no entanto, achou que poderia ser confuso na hora dos parabéns ter todos juntos em uma sala de videochamada. Com tantas lives acontecendo todos os dias, em diferentes plataformas, veio o estalo: fazer a live da Amelie. Mais tarde, migraram todos para uma sala de reunião por vídeo, mas na hora dos parabéns os convidados só assistiram.

Com a solução para o encontro arranjada, era o momento de planejar a festinha. O tema não poderia ser outro, já que a aniversariante é fã da série Stranger Things. “No Halloween do ano passado, a Amelie se fantasiou da personagem Eleven; então, tinha uma foto dela caracterizada, com o sangue escorrendo do nariz e tudo. Pedi para um colega do trabalho fazer um convite com a foto seguindo essa temática, para eu enviar pelo WhatsApp convidando o pessoal para assistir à live”, conta a mãe. O resultado foi um cartaz da série com Amelie como personagem principal, que agradou tanto que se transformou em uma projeção na parede feita pelo namorado de Renata. Até Harry, o gato da família, entrou na arte.

Os balões que sobraram da última festa ganharam espaço na decoração, além dos piscas-piscas que também estavam parados em casa. O bolo e a cobertura, com topo especial em referência à série, foram encomendados de duas vizinhas do prédio. Para comer, além de bolo, teve pipoca e as balas que Amelie mais gosta. “Tudo simples, mas com cara de festa de criança”, explica Renata, que levou em consideração o cenário atual na hora de planejar o aniversário da filha. “Sem gastos desnecessários, decoração reutilizando o que já tínhamos em casa e contando com a ajuda de todos. O bolo encomendado de profissionais autônomas e criativas”, frisa.

A ideia inicial era de ser surpresa, mas com a nova rotina em que todos estão no apartamento, não teve jeito. “Acabou que ela ajudou na decoração também e foi super legal”, comemora a mãe. Com tudo pronto para receber os convidados virtuais, às 19h05 começou a live da Amelie por intermédio do Instagram. No som, as músicas preferidas dela; à medida que os convidados entravam, a aniversariante dava as boas-vindas, respondendo aos comentários. Teve até show especial, quando ela tocou escaleta. “Foi diferente, mas muito marcante. Ela se divertiu bastante. Fiz dentro do que eu pude, usando muito da nossa criatividade e com muito amor”, destaca Renata.