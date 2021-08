Magazine "A Lenda de Candyman" estreia nos cinemas com trama de causar arrepios Dirigido por Nia DaCosta, o longa de terror conta lenda urbana assustadora que é invocada quando seu nome é dito cinco vezes em frente ao espelho

Um dos mais subestimados vilões da indústria de filmes de terror de Hollywood, Candyman ganha um remake sequência de O Mistério de Candyman (1992), em A Lenda de Candyman, que estreia hoje nas salas de cinema do Brasil. Dirigido por Nia DaCosta e com produção de Jordan Peele, mente criativa por trás dos sucessos Corra! e Nós, o longa traz no elenco Yahya Abdul-M...