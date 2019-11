Magazine A internet 'fez tudo com a minha vida', afirma Whindersson Nunes Em entrevista a programa da Globo, humorista voltou a comentar sobre quadro depressivo e influência que as redes sociais podem ter sobre as pessoas

Whindersson Nunes voltou a falar durante participação no programa Altas Horas do sábado, 16, da TV Globo, sobre quando estava com depressão. Questionado por Marília Gabriela se a internet contribuiu para o quadro depressivo, ele confirmou. "Foi a rede que fez tudo com a minha vida, tanto que me deu o que eu tenho hoje quanto ter me perturbado por muito tempo", di...